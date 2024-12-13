بيكيه في ورطة بسبب عقود السوبر الإسباني

2024-12-13 11:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكدت وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني، أن نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لعب دور الوسيط في التفاوض على العقد المبرم مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر المحلي إلى السعودية.ويخضع بيكيه للتحقيق، من أجل معرفة مدى اتفاقه على عمولة سنوية بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر من إسبانيا إلى السعودية.وتشمل دائرة التحقيق، مجموعة من الأشخاص، أبرزهم بيكيه وبيدرو روتشا ولويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني.ويتضمن أحد العقود قيد التحقيق، العقد الذي نقل تنظيم كأس السوبر إلى السعودية، حيث يشير الوكلاء إلى أن الوساطة التي قامت بها شركة كوزموس، وهي شركة يديرها بيكيه كانت تمارس بالفعل لصالح الاتحاد الإسباني لكرة القدم ".ولمواصلة التحقيق، تطلب وحدة العمليات المركزية، من القاضي، إرسال لجنة قضائية إلى السعودية، للتعرف على الحسابات والتحركات المصرفية لمجموعة من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، بما في ذلك روبياليس وبيكيه ونادي أندورا ساديه المملوك للاعب برشلونة السابق، منذ أول كانون أول 2018 وحتى الآن.