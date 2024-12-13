2024-12-13 11:18:05 - المصدر: ايشان

تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، وسط تركيز المستثمرين على توقعات تشير لوفرة الإمدادات وتجاهلهم لتوقعات أخرى بارتفاع الطلب العام المقبل نتيجة لإجراءات تحفيز صينية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 73.33 دولاراً للبرميل، وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 69.95 دولاراً. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد دول […]

ظهرت المقالة “الذهب الأسود” يتراجع وسط توقعات بوفرة الإمدادات في 2025 أولاً على ايشان.



