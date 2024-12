الصحة تكشف عن توجه للاستغناء عن برنامج الإخلاء

2024-12-13 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن أغلب العمليات الجراحية وبضمنها الحالات السرطانية يمكن إجرائها داخل العراق حالياً، مشيرة إلى أن هناك توجه للاستغناء عن برنامج الإخلاء وإجراء العمليات المعقدة داخل البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية: إنه “سيتم قريباً افتتاح مستشفى الشعب، وهناك مستشفيات مهمة سيتم افتتاحها مطلع …

