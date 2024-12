2024-12-13 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها للأجواء في العراق. وقالت في نشرتها اليومية ان الضباب سيطر على أجواء البلاد اليوم؛ فيما ستبدأ الموجة الباردة الممطرة غداً بحول الله. وفي ما يلي توقعات الأنواء الجوية الصادرة اليوم الجمعة:

