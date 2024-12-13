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ادارة نادي باختور الاوزبكي تقدم بشار رسن لوسائل الاعلام

ادارة نادي باختور الاوزبكي تقدم بشار رسن لوسائل الاعلام
ادارة نادي باختور الاوزبكي تقدم بشار رسن لوسائل الاعلام
2024-12-13 11:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع 
قدمت ادارة نادي باختكور الاوزبكي لاعب منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية بشار رسن لوسائل الاعلام الاوزبكية وذلك لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة ومنها منافسات الدوري الاوزبكي . ومثل بشار رسن العديد من الاندية خلال مسيرته الاحترافية ومنها فريق بيرسبولس الايراني ، ثم لعب لنادي قطر القطري ليحط به الرحال اخيرا بفريقه السبابق القوة الجوية .

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