ادارة نادي باختور الاوزبكي تقدم بشار رسن لوسائل الاعلام

2024-12-13 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدمت ادارة نادي باختكور الاوزبكي لاعب منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية بشار رسن لوسائل الاعلام الاوزبكية وذلك لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة ومنها منافسات الدوري الاوزبكي . ومثل بشار رسن العديد من الاندية خلال مسيرته الاحترافية ومنها فريق بيرسبولس الايراني ، ثم لعب لنادي قطر القطري ليحط به الرحال اخيرا بفريقه السبابق القوة الجوية .