رداء أبيض سميك يغطي مناطق كوردستانية (صور)

2024-12-13 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت عدة مناطق في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تساقطاً كثيفاً للثلوج حيثاكتست الجبال والوديان وبعض القرى والمدن برداء أبيض.

عدسةوكالة شفق نيوز تجولت في عدد من المناطق التي غطتها الثلوج أمس الخميس واليوم،وكانت منطقة حاج عمران الحدودية مع إيران الأكثر كثافة بالثلوج، فضلاً عن مناطقمثل چومان وغيرها في أطراف المدن والجبال.

وأضافمراسلنا أن النسبة الأكبر للثلوج هي في منطقة حاج عمران حتى حيث أغلقت عدداً منالطرق ما دفع فرق الدفاع المدني في المنطقة لبدء حملة تنظيف للشوارع الرئيسية.

وكانتمديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت في وقت سابق عن توقعات بانخفاضحاد بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتساقط الثلوج في أطراف المدن والمناطقالجبلية مع هطول أمطار متفرقة في مراكز المدن.