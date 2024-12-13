بعد افتتاح جسر الفضيلية.. أمانة بغداد تكشف عن خطة لتطوير شارع 77 بالكامل

2024-12-13 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن خطة لتطوير شارع 77 بالكامل، فيما بينت أن وزارة الإسكان تجاوزت الصعوبات والمشاكل في إنشاء جسر الفضيلية.وقال مدير بلدية بغداد الجديدة كريم طاهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجسر الفضيلية 77 من المشاريع المهمة جداً لفك الاختناقات المرورية التي أوعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع يخدم شريحة واسعة ويعتبر طريقاً رئيسياً يربط طريق بغداد بجسر ديالى ومنطقة النهروان".وأضاف أن "هذا الطريق يسلكه آلاف المواطنين وكان عقدة والازدحامات فيه كثيرة جدا لربطه منطقة البلديات بجسر المشتل"، مبيناً أن "وزارة الإسكان استطاعت من خلال الشركة المنفذة للمشروع أن تتجاوز العديد من الصعوبات والعديد من المشاكل التي كانت عبارة عن تقاطعات في البنى التحتية سواء كانت ماء أو مجاري أو كهرباء".وبين طاهر أن "هذا المشروع سيخدم مناطق عديدة منها (ديالى والنهروان وحي النصر والفضيلية وحي البتول والبلديات)"، مشيراً إلى أن "أمانة بغداد لديها خطة لتطوير شارع 77 بالكامل باتجاه الشارع السياحي ليشمل منطقة الفضيلية باتجاه منطقة حي المعامل".وتابع أن "تصاميم الشارع اكتملت، وستعمل الأمانة بمراحل لاحقة على تطويره"، مبيناً أن "التطوير يتضمن توسعة الشارع وانشاء جميع الخدمات الجانبية لتتناسب مع مدخل بغداد، حيث يعتبر مدخلاً من مداخل بغداد التي يتم تطويرها وتأهيلها بشكل كامل".