إنطلاق انتخابات نقابات الفنانين في عموم المحافظات

2024-12-13 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- حيدر فرمان - احمد الدليميإنطلقت، اليوم الجمعة، انتخابات نقابات الفنانين في عموم المحافظات وتحت إشراف قضائي.ففي محافظة النجف الأشرف قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات حيدر هاشم الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"محافظة النجف الأشرف، شهدت اليوم انطلاق انتخابات الفنانين لاختيار نقيب عام لها، وأيضاً أعضاء المجلس النقابي لمختلف التخصصات الفنية، وتحت إشراف قضائي لضمان النزاهة والشفافية"، مبيناً أن "عملية الاقتراع بدأت في الساعة العاشرة صباحاً بإشراف رئيس رئاسة استئناف النجف الاشرف القاضي أثير عبد الحر جبر، فيما ستُغلق صناديق الاقتراع في الساعة الواحدة ظهراً".وأضاف أن"عملية انتخاب نقيب للفنانين ستشمل 780 فناناً من النجف الأشرف، ممن جددوا هوياتهم النقابية خلال العام الحالي 2024"، مشيراً إلى أنه" سيتم التحقق من هوية الناخب قبل منحة استمارة الاقتراع، مع إجراء ثقب في هويته لمنع التصويت المتكرر".من جانبه، أكد نقيب الفنانين في النجف الأشرف ناظم زاهي الشبلي أن "الانتخابات تسير بانسيابية عالية، مع توفير حرية التعبير للناخبين، مما يعكس اهتمام النقابة بتعزيز الممارسة الديمقراطية بين أعضائها".وفي محافظة الأنبار، انطلقت انتخابات نقابة الفنانين لاختيار نقيب لفنانين المحافظة بمشاركة (566) فناناً".وأوضح مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "هناك مشاركة واسعة من قبل فنانين المحافظة في جميع الأقضية والنواحي في الانبار".



