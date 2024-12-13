المعدن الاصفر يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي في السوق العالمية

2024-12-13 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، كما سجلت ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بدعم من تقارير عن استئناف الصين أكبر مستهلك للذهب مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2688.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:20 بتوقيت بغداد ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز الاثنين بالمئة، فيما واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2711.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولار. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات