2024-12-13 12:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير اليوم الجمعة، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لوقف البرنامج النووي الإيراني. وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "في الوقت الحالي، يدرس الرئيس المنتخب دونالد ترامب الخيارات المتاحة لمنع إيران من بناء سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات […]

The post وول ستريت جورنال: ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية لإيران appeared first on جريدة المدى.