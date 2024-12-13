2024-12-13 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بوقوع حادثة غريبة بالمستشفى بعدما قام طبيب بطعن مريض وفرّ إلى جهة مجهولة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مريضاً تشاجر مع طبيب في قسم الاشعة اثناء عمله في مستشفى قضاء طوز خورماتو"، مبيناً أن "الطبيب وفي حالة دفاع عن النفس استخدم مشرطا وطعن به المريض في بطنه، وقام بالفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "المريض اصيب في بطنه وتم نقله الى مستشفى قضاء داقوق جنوب كركوك، وهو تحت العناية المركزة"، مشيرا الى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها".

وأكد المصدر أن "الحادثة هي الاغرب والاولى من نوعها أن يقدم طبيب على طعن مريض بسبب مشاجرة".