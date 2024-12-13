التعيبان يدعو لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحدق بالعراق

2024-12-13 13:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس النواب، عبد الأمير التعيبان، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحدق بالعراق.

وكتب التعيبان في تدوينة على منصة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، قائلا "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحدق بالعراق ارضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية الا ان نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة".

وأضاف: "علينا ان ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا الى المادة 78".



