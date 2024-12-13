2024-12-13 13:09:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، بعد لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، إن هناك اتفاقا واسع النطاق بشأن ما نود رؤيته في سوريا. وقال بلينكن، “ناقشت مع نظيري التركي، ضرورة مواصلة الجهود لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة، كما ركزنا على الشأن السوري والفرصة المتاحة أمامنا وأمام الشعب السوري لتخطي فظائع نظام الأسد […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الأمريكي: نحتاج في سوريا إلى حكومة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أولاً على ايشان.



