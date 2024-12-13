تصل سرعتها الى 70 كم بالساعة.. الأنواء الجوية تحذر من نشاط عالي بالرياح يوم غد السبت

2024-12-13 13:10:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، من نشاط عالٍ للرياح يوم غد السبت.وذكر بيان للهيئة ت أن "رياحاً شمالية غربية شديدة البرودة وجافة ستهب يوم غد السبت على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، وتصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة". وأضاف أن "مدن وسط وجنوب وغرب البلاد ستتأثر أيضاً بنشاط الرياح وستصل سرعة هباتها الى 50 كم بالساعة". وأشار الى أن "هذا النشاط يسبب تصاعداً للغبار، ومن المتوقع في المناطق أعلاه"، محذراً أنه "يستوجب أخذ الاحتياطات في الطرق الصحراوية خصوصاً".



