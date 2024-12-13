السلطات الاسبانية تحقق مع بيكيه بسبب عقود كأس السوبر

2024-12-13 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وكالة الانباء الاسبانية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، عن خضوع نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه للتحقيق بسبب عمله كوسيط في عقود نقل مباريات كأس السوبر.

وذكرت الوكالة الاسبانية، أن "وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني، اكدت أن نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لعب دورا كوسيط في التفاوض على العقد المبرم مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر المحلي إلى السعودية".

وأضافت ان "بيكيه يخضع للتحقيق، من أجل معرفة مدى اتفاقه على عمولة سنوية بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر من إسبانيا إلى السعودية"، مبينة ان "دائرة التحقيق، تشمل مجموعة من الأشخاص، أبرزهم بيكيه وبيدرو روتشا ولويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني".

وأوضحت ان "أحد العقود التي هي قيد التحقيق، يتضمن العقد الذي نقل تنظيم كأس السوبر إلى السعودية، حيث يشير الوكلاء إلى أن الوساطة التي قامت بها شركة كوزموس، وهي شركة يديرها بيكيه (كانت تمارس بالفعل لصالح الاتحاد الإسباني لكرة القدم وليس لصالح شركة صلة)".

وأشارت الوكالة الى انه "ولمواصلة التحقيق، تطلب وحدة العمليات المركزية، من القاضي، إرسال لجنة قضائية إلى السعودية، للتعرف على الحسابات والتحركات المصرفية لمجموعة من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، بما في ذلك روبياليس وبيكيه ونادي أندورا ساديه المملوك للاعب برشلونة السابق، منذ أول كانون أول 2018 وحتى الآن".

المصدر: وكالات