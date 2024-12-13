الانواء الجوية تحذر من تدني الرؤية نتيجة الضباب الكثيف في محافظات عدة

2024-12-13 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، من تدني الرؤية نتيجة تشكل الضباب الكثيف ليل الجمعة وصباح السبت في محافظات مختلفة.

وكتبت الهيئة في منشور لها على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم": "هناك خطر تدني الرؤية الأفقية ليل الجمعة وصباح السبت في مدن شمال البلاد وشمال ديالى ومناطق متفرقة من جنوب وشرق البلاد، نتيجة تشكل الضباب الكثيف خاصة المرتفعات الجبلية والسهول.







