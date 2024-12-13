2024-12-13 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن نادي نوروز، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب قحطان جثير لقيادة الفريق خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الهيئة الادارية لنادي نوروز تعاقدت مع المدرب قحطان جثير لقيادة فريقها خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا خلال منافسات دوري نجوم العراق".وكانت إدارة نادي نوروز قد أنهت تعاقدها مع المدرب البرازيلي بالتراضي على خلفية النتائج السلبية في منافسات دوري النجوم .ويحتل فريق نوروز، المركز 18 بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 8 نقاط، بعد خوض 9 مباريات، بواقع انتصارين والتعادل في مباراتين، والخسارة في 5 مواجهات.