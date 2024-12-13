إدارة نادي باختور الأوزبكي تقدم بشار رسن لوسائل الإعلام

2024-12-13 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدمت ادارة نادي باختكور الاوزبكي لاعب منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية بشار رسن لوسائل الاعلام الاوزبكية، وذلك لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة، ومنها منافسات الدوري الاوزبكي.ومثل بشار رسن العديد من الاندية خلال مسيرته الاحترافية ومنها فريق بيرسبولس الايراني، ثم لعب لنادي قطر القطري ليحط به الرحال اخيرا بفريقه السابق القوة الجوية .