2024-12-13 13:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد افاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بوقوع حادثة غريبة بالمستشفى بعدما قام طبيب بطعن مريض وفرّ إلى جهة مجهولة. وأبلغ المصدر (المدى)، أن "مريضاً تشاجر مع طبيب في قسم الاشعة اثناء عمله في مستشفى قضاء طوز خورماتو"، مبيناً أن "الطبيب وفي حالة دفاع عن النفس استخدم مشرطا […]

