2024-12-13 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اكدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجح في جعل العراق محورا استراتيجيا مؤثرا في المعادلة الدولية في سوريا. وقالت نصيف في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه “لاول مرة يخوض العراق حوارات لا تجعله محورا على حساب محور آخر وإنما يتفاوض كدولة لها عمقها الاستراتيجي المؤثر في …

The post النائبة عالية نصيف تتوقع ان يحتضن العراق مفاوضات دولية بشأن سوريا first appeared on Observer Iraq.