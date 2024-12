2024-12-13 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر من المقرر أن يقام كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم في أرض عربية للمرة الثالثة، وذلك في 5 كانون الثاني 2025. وسيلتقي باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي، وذلك بعدما كان مقررا إقامته في الصين في 8 آب الماضي، ولكن تم تأجيل الأمر بسبب “مشاكل إدارية”. وأعلنت رابطة الدوري …

The post للمرة الثالثة.. كأس السوبر الفرنسي يقام على ارض عربية first appeared on Observer Iraq.