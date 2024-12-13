الزراعة: تقنيات الري الحديثة ستغطي مساحة تتجاوز المليون و400 ألف دونم

2024-12-13 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية خصصت 800 مليار دينار لشراء 12 ألف منظومة ري حديثة، فيما أشارت الى أن تقنيات الري الحديثة ستغطي مساحة تتجاوز المليون و400 ألف دونم.وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توفر المياه في القطاع الزراعي يعتبر من أهم التحديات الرئيسية للزراعة في العراق بشكل عام".وأضاف أن "هناك عدة تدابير تتخذها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في سبيل ديمومة عمل القطاع الزراعي وانتاجه، من خلال قيام مشروع تقانات الري والمكننة الحديثة في وزارة الزراعة بدءاً من تأسيسها العام 2010 وحتى 2022، حيث تم توزيع بحدود أربعة آلاف منظومة حديثة غطت مساحة (400) ألف دونم"، لافتاً إلى أنه "في عامي 2023 و2024 قامت الحكومة الحالية بتخصيص أكثر من (800) مليار دينار الى مشروع تقنيات الري الحديثة، وتم التعاقد على شراء 12 ألف منظومة لتغطي مليون دونم".وبين سهر أن "المساحات الزراعية التي سيتم تغطيتها بمنظومات الري الحديثة بلغت مليوناً و(400) ألف دونم"، منوهاً الى أن "هذه المنظومات ستكون مدعومة بنسبة 30% للمزارعين ولفترة استرداد تصل الى 10 سنوات، بالاضافة الى أنه سيكون شراء الحنطة من الفلاحين الذين يعتمدون التقنيات الحديثة بسعر (850) ألف دينار للطن وهي أسعار بأكثر من الحنطة في المناطق المروية سيحاً".