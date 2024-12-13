2024-12-13 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الباحث في الشأن السياسي احمد الياسري، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، اجراء تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بعد تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الياسري في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ترامب يخطط لتغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ولهذا المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة والعراق سيكون على راس هذه التغيرات فيما يخص الواقع الامني والاقتصادي".

وأضاف ان "العراق وفق هذا التغيير سوف يشهد احداث داخلية بعضها سيكون صعبا متعلق بالجانب الامني الخاص بملف السلاح خارج سيطرة الدولة، فترامب يخطط للحد بشكل كبير من هذا السلاح ضمن سياسة تقليم أذرع إيران في المنطقة".

وسيتولى ترامب مهماته رئيساً لأمريكا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية يطلق بين الحين والأخر تصريحات مثيرة حول التطورات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها أنه إذا لم يطلق سراح المحتجزين في غزة قبل تنصيبه فسيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط، على حد قوله.



