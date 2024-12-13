2024-12-13 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، عن ضبط 12 كيساً من المواد المخدرة في محافظة ميسان.



وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة، عثرت قوة من الفوج الأول اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية على ما يقرب من 12 كيساً من مادة مخدرة يشتبه بأنها (الحشيشة) في محافظة ميسان.

وأضافت أنه "تم تنفيذ هذه العملية بالاشتراك مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مبينة أنه "تم تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة أصولياً".