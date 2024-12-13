2024-12-13 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار، يوم الجمعة، باندلاع مشاجرة بين قوتين أمنيتين إحداهما رفضت تطبيق قرار عسكري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "استخبرنا من قسم شرطة الكرمة بوجود مشاجرة واطلاق نار داخل فوج المهمات الخاصة شرطة اتحادية اللواء السادس في قضاء الكرمة مع دوريات تابعة الى اللواء أعلاه قادمين من بغداد وذلك لرفضهم الذهاب الى دورة المهمات الخاصة".

وتابع، "تم توجيه مدير قسم شرطة الكرمة مع قوة من الفوج الرابع وباشراف قائد الشرطة الى مكان الحادث".

في السياق، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحاً حول الحادث.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير عبد الأمير الشمري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، اقدموا على اثارة الفوضى والشغب , وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة".

كما وجه الشمري قائد قوات الشرطة الإتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته .

وأكد البيان ان "وزارة الداخلية ترفض وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها ، كما أنها لا تسمح بالتجاوز او رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".