2024-12-13 14:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقع مدير دائرة أنواء الناصرية، أحمد كريم، أن تشهد محافظة ذي قار غداً السبت، نشاطاً ملحوظاً للرياح المثيرة للغبار، فضلاً عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وأشار كريم في حديثه لشبكة أخبار الناصرية، إلى أن المرتفع الجوي السيبيري الذي سيؤثر على المنطقة سيحول الرياح إلى شمالية غربية...

The post مرتفع سيبيري يقتحم أجواء الناصرية ويُثير الغبار والرياح القوية غداً appeared first on شبكة اخبار الناصرية.