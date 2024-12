نائب محافظ ذي قار: تنسيق أمني عال لضمان استقرار ذي قار خلال احتفالات رأس السنة

2024-12-13 14:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي أن الوضع الأمني في ذي قار مستقر حاليًا، وأن هنالك تنسيقًا عالياً بين الأجهزة الأمنية و قيادة شرطة المحافظة و الحكومة المحلية، مما انعكس بشكل إيجابي على الوضع الأمني في المحافظة، خاصة في رفع التجاوزات في العديد من المناطق. وأوضح...

