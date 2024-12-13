2024-12-13 14:27:04 - المصدر: ايشان

حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، من نشاط عالٍ للرياح يوم غد السبت. وذكر بيان للهيئة أن “رياحاً شمالية غربية شديدة البرودة وجافة ستهب يوم غد السبت على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، وتصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة”. وأضاف أن “مدن وسط وجنوب وغرب البلاد ستتأثر أيضاً بنشاط الرياح وستصل سرعة هباتها الى […]

ظهرت المقالة تسبب تصاعداً للغبار.. تحذير من نشاط عالٍ للرياح يوم غد السبت أولاً على ايشان.



