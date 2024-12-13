2024-12-13 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الجمعة، عن استراتيجية جديدة لإطلاق الحزمة الثانية من المشاريع، فيما أكدت إنجاز 114 مشروعاً.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اتبعت استراتيجية جديدة في اطلاق الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، حيث سيتم اطلاق مشاريع أخرى مكملة لها حال ما يتم اكمال أحد المشاريع، وذلك تجنباً لزيادة الضغط المروري"، لافتاً إلى أن "اول مشاريع الحزمة الثانية هو انشاء جسر الصرافية الثاني الذي يضم ايضاً مجسرات في تقاطعي الصرافية وبراثا وهو المشروع المكمل لمجسر فائق حسن".وأضاف أن "هناك مشروعاً آخر سينطلق بعد اكمال ساحة النسور، وهو مشروع تقاطع ساحة الفارس العربي، وكذلك مشروع في ساحة اللقاء سيعلن بعد الانتهاء من مشروع الطلائع -البيجية"، مشيراً إلى "مشروع في تقاطع البلديات(تقاطع المحكمة) أو الأمن العامة، علاوة على وجود جسور عابرة لنهر دجلة كمشروع انشاء جسر الكريعات وغيرها من المشاريع الأخرى".وأوضح الصفار أن "دائرة الطرق والجسور من ضمن مهامها الرئيسة تقوم بالعديد من اعمال الصيانة في الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات مثل ما حصل باكمال طريق بغداد الكوت الذي أنجز، وكذلك افتتاح مقاطع من طريق بغداد كركوك الذي يبلغ طوله 400 كم بالإضافة الى طرق أخرى مهمة يجري العمل على صيانتها مثل طريق حلة -كيش بطول 14 كم"، مبيناً أنه "سيتم انشاء طرق جديدة كطريق غماس-الحمزة الشرقي في الديوانية بطول حوالي 20 كم والذي يربط محافظات الجنوب بمحافظة النجف الأشرف".ولفت إلى أن "هنالك مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آل بدير بطول يبلغ 52 كم ويربط محافظات الديوانية وواسط وميسان وذي قار وهو الطريق الرئيس لنقل المسافرين والزائرين الى مدينة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، فضلاً عن ربطه بالطريق السريع"، موضحاً أن "الوزارة تعمل أيضاً من خلال دائرة الطرق والجسور على انشاء مشروع طريق ( القاسم-شوملي) لربطه بطريق الكفل-القاسم في محافظة النجف الأشرف بطول يبلغ 16 كم وسيسهم في ربط المحافظة مع طريق المرور السريع".وزاد الصفار أنه "سيتم انشاء المرحلة الثانية من طريق رمادي حديثة في محافطة الأنبار بطول 33 كم ويضم 4 مجسرات، ويعتبر من الطرق الشريانية المهمة التي تربط محافظة الأنبار مع الأقضية الغربية التابعة لها فضلاً عن كونه الطريق الدولي المؤدي الى منفذ القائم الحدودي"، وأكد أن "وزارة الإعمار لديها أعمال في 73 مشروعاً مستمر العمل بها علاوة على إنجاز 114 مشروعاً آخر".