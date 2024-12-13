الزلزال السوري
2024-12-13 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
الرئيس علي ناصر محمد
شهد التاريخ العربي صعود وزوال دول من أبرزها الدولة الأموية التي اتخذت من دمشق عاصمة لها وانطلقت منها حتى بلغت الأندلس وانهارت على يد مُضطهَديهم العباسيين الذين نقلوا مقر الخلافة إلى بغداد بقيادة أبو العباس السفاح ولم يتعظوا بعبر الأمويين ولم يسلموا من الصراعات حتى بهت الملمح العربي وأصبحت تحت حماية السلاجقة إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي الذي قاد معركة حطين عام 1187 التي كسرت شوكة الصليبيين. بعد هذا الانتصار استعاد صلاح الدين القدس.
إن ما يحدث في غزة والضفة المحتلتين ولبنان وسوريا ليس آخرها وهاهي إسرائيل تحتل جبل الشيخ والمنطقة العازلة الموثقة بقرار وقبول دوليين عام ١٩٧٤ كحلقة في سلسلة التوسع الصهيوني والتدخل الأجنبي في الشأن العربي لإضعافه وإخضاعه واحداً بعد الآخر.… [+]