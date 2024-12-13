خلال 48 ساعة.. أمن السليمانية يعتقل قاتلي "سائق التكسي"

2024-12-13 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في السليمانية، يوم الجمعة، عن إلقاءالقبض على شخصين متورطان بقتل سائق سيارة أجرة "تكسي" ووضع جثته داخلصندوق سيارته قبل يومين.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها باشرت على الفور بالتحقيق فور العثورعلى جثة الضحية "أميد علي مصطفى"، وتم تحديد مكان المتهمين خلال أقل من48 ساعة، وأسفرت التحقيقات عن القبض على شخصين متورطان بالجريمة، أحدهما يبلغ منالعمر 22 عاماً القاتل الرئيسي، والثاني يبلغ 31 عاماً، وكان مساعداً في العملية.

وأوضحتالتحقيقات أن المتهم الرئيسي استخدم بندقية وأطلق أربع رصاصات على الضحية قرب قرية"كلەزەردە"، ثم قام بعد ذلك بوضع الجثة داخل صندوق السيارة والتخلص منهاعلى طريق عربت-السليمانية.

وأضافتأن المتهمين يخضعان حالياً للتحقيق بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والإجراءاتالقانونية مستمرة لاستكمال ملف القضية وتقديمهما للعدالة.

وكانمصدر محلي في السليمانية قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الأول الأربعاء، بالعثورعلى جثة سائق سيارة أجرة "تكسي" في صندوق سيارته وسط المدينة، فيماأوضحت شرطة السليمانية أنه لا توجد أي معلومات عن الجريمة لغاية الآن والتحقيقاتجارية لمعرفة ملابساتها.

وقالالمصدر إن "قوات الشرطة تمكنت من العثور على جثة رجل داخل صندوق سيارتهبالقرب من علوة السليمانية".

وأضافأن "جثة الرجل عليها آثار إطلاقات نارية"، مشيراً إلى أن "الضحيةكان يعمل سائق سيارة أجرة وتم الإبلاغ عن فقدان أثره منذ يوم أمس".

بدورهأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، في تصريحلوكالة شفق نيوز، إن "الجثة تعود لمواطن، وتم العثور عليها داخل صندوق سيارةفي موقع قريب من علوة السليمانية".

وبينأن "التحقيقات جارية من قبل جهاز الآسايش، الذي يتولى متابعة تفاصيل الجريمة،ولا توجد حتى الآن أية معلومات إضافية حول الأسباب أو الجناة المحتملين".