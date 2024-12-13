2024-12-13 15:10:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع- صفات العزاويأعلنت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الجمعة، عن تسويق بما يقارب 13 طناً من الأسماك للأسواق المحلية في المحافظة.وقال مدير زراعة الديوانية المهندس أحمد الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأسواق المحلية في المحافظة شهدت تسويق كمية بلغت (12750) كيلوغراماً من الأسماك لسد حاجة الأسواق المحلية"، لافتاً الى أن "الكوادر الفنية للمديرية مستمرة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية ومتابعتهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".وأوضح أن "الأسماك شملت أنواع (كارب مزارع) بواقع (9200) كيلوغرام، وأسماك نوع (كارب عشبي) بواقع (35) كغم، و(كارب فضي) بواقع (275) كغم، وأسماك (الحمري) بواقع (400) كغم، وأسماك (الخشني) بواقع (280) كغم، وأسماك نوع (بلطي) بواقع (2560) كغم"، مشيراً الى "دور وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية بدعم قطاع الأسماك بغية دعم المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء لتعضيد دور الاقتصاد الوطني".