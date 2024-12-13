2024-12-13 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

ترأس رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات الأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ترأس اليوم، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي بحضور عدد من قيادات الهيئة".

وأضاف أن "الفياض اطلع خلال الاجتماع، على إيجاز مفصل حول الأوضاع والتحصينات الأمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا".

وأكد الفياض وفقا للبيان "على أهمية تعزيز تواجد قوات الحشد الشعبي وتوسيع نطاق انتشار القطعات العسكرية، بما يسهم في دعم قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية الأخرى"، مشدداً على أن "العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده والتصدي لأي تهديدات إرهابية".