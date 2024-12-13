الفياض: العراق يمتلك الإمكانات لتأمين حدوده والتصدي لأي تهديدات ارهابية

2024-12-13 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، إلى منطقة القائم في محافظة الأنبار برفقة عدد من قيادات الهيئة.

وكان في استقباله مجموعة من القيادات الأمنية، وفقا لما أعلنته مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الزيارة تهدف إلى تفقد قواطع العمليات والاطلاع على مستوى التحصينات والإجراءات الأمنية المتبعة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وبعد وصوله للقائم ترأس فالح الفياض، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وخلال الاجتماع، اطلع الفياض على إيجاز مفصل حول الأوضاع والتحصينات الأمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وأكد الفياض على أهمية تعزيز تواجد قوات الحشد الشعبي وتوسيع نطاق انتشار القطعات العسكرية، بما يسهم في دعم قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية الأخرى.

كما شدد على أن العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده والتصدي لأي تهديدات إرهابية.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.