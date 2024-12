2024-12-13 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، من نشاط عالٍ للرياح يوم غد السبت. وذكر بيان للهيئة أن “رياحاً شمالية غربية شديدة البرودة وجافة ستهب يوم غد السبت على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، وتصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة”. وأضاف أن “مدن وسط وجنوب وغرب البلاد ستتأثر أيضاً بنشاط الرياح …

