2024-12-13 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية خصصت 800 مليار دينار لشراء 12 ألف منظومة ري حديثة، فيما أشارت الى أن تقنيات الري الحديثة ستغطي مساحة تتجاوز المليون و400 ألف دونم. وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر،: إن "توفر المياه في القطاع الزراعي يعتبر من أهم التحديات الرئيسية للزراعة في العراق بشكل عام".وأضاف أن […]

The post 800 مليار دينار لدعم الري الحديث: تغطية مليون و400 ألف دونم بتقنيات متطورة appeared first on جريدة المدى.