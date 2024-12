2024-12-13 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادنفت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، وجود حالات تعذيب في البصرة، فيما أكدت لا وجود لأي شدة خارجية وكان متعاطياً. وقالت المديرية، في بيان تلقته (المدى): "بناءً على ما عرضته إحدى القنوات الفضائية بتقرير مراسلها في البصرة على لسان مواطنين حول وجود حالات تعذيب نود ان نوضح إن ما جاء في التقرير آنفا […]

