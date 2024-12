تزايد العمالة الأجنبية في العراق: تحديات اقتصادية وقانونية متصاعدة

2024-12-13 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةشهد العراق في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الوافدين الأجانب الذين انتقلوا للعمل أو الإقامة من دول مثل سوريا، باكستان، وبنغلادش، وغيرها. هذا التزايد طرح تحديات متعددة أمام السلطات العراقية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، حيث يعمل العديد من هؤلاء المقيمين دون تصاريح إقامة أو عمل، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز […]

