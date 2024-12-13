2024-12-13 15:54:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مقطع مصور وثق لحظات إطلاق نار داخل مقر للشرطة الاتحادية في الأنبار. وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي شريطا مصور، وثق إطلاق نار داخل مقر للشرطة الاتحادية في الأنبار، من قبل عناصر قيل إنهم يرفضون نقلهم من قضاء الكرمة إلى مكانٍ آخر بحسب الواجبات […]

ظهرت المقالة توضيح من الداخلية بشأن “إثارة الفوضى والشغب” في مقر للشرطة الاتحادية في الأنبار أولاً على ايشان.



