سان جيرمان يؤجل حسم مستقبل دوناروما

2024-12-13 16:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف تقرير صحفي فرنسي عن أزمة شائكة بين جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان وإدارة النادي الفرنسي. أشارت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إلى تعثر المفاوضات بين مسؤولي سان جيرمان ودوناروما لتمديد تعاقد حارس المرمى الإيطالي.وأضافت أن النصف الثاني من الموسم الجاري سيكون فاصلا في حسم هذا الملف، حيث ينتهي تعاقد دوناروما في صيف 2026. وكان دوناروما الذي انضم لسان جيرمان بصفقة انتقال حر قادما من ميلان في صيف 2021 خسر مكانه في التشكيل الأساسي أكثر من مرة هذا الموسم، لصالح زميله الروسي ماتفي سافونوف.وفي نفس السياق، أضافت لوباريزيان أن هناك عدد من لاعبي بي إس جي يترقبون مصيرهم في النصف الثاني من الموسم الجاري مثل برسنيل كيمبيمبي وماركو أسينسيو وأرناو تيناس. في المقابل، تميل الإدارة الباريسية لتمديد التعاقد مع الجناح الشاب برادلي باركولا مع زيادة راتبه السنوي.موقع كورة