2024-12-13 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى يواصل نجم المنتخب العراقي لكرة القدم أيمن حسين، تألقه في الساحرة المستديرة محققاً أرقاماً قياسية ليقود أحلام العراقيين مدافعاً عن بطولة الخليج التي رفع كأسها في العام الماضي. وتتطلع الجماهير العراقية لتحقيق بطولة خليجي 26 المقرر انطلاقها الشهر الحالي في الكويت، وتنظر الى "أبو طبر" كأحد أبرز نجوم البطولة. ويقع المنتخب العراقي في […]

