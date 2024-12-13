بوفون يتحدث عن دور رونالدو في السعودية

2024-12-13 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث أسطورة الكرة الإيطالية، الحارس السابق جانلويجي بوفون، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، عن دور كريستيانو رونالدو في السعودية.

وقال بوفون، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية إنه "أمر جميل، أن أهنئ السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم 2034.. وأنا متأكد من أنها ستنظم نهائيات فارقة".

وأضاف ان "السعودية بلد رائد في آسيا والعالم، لذا فإن نجاحها في تنظيم البطولات العالمية أمر مؤكد، وقد أصبحت في طليعة الكرة العالمية، وتستحق كل الفرص"، مبينا ان "تواجد كريستيانو رونالدو وبقية الأسماء العالمية، يساهم في نجاح مشروع السعودية، وسيكون له تأثير أكبر في المستقبل".

وسيقام المونديال المقبل، عام 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، قبل استضافة إسبانيا والمغرب والبرتغال نسخة 2030.

المصدر: وكالات