الفياض: الحشد يتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد وسيواجه من يريد العبث بأمن الأنبار

2024-12-13 16:35:09 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض:

العراق اليوم يتحسب لأي تحديات تؤثر بمكسب النصر على الارهاب

نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدا

نتمنى لسفينة الاستقرار أن ترسو في سوريا بعد عقد من التحديات

نسعى مع الدول العربية لوصول سوريا إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها

العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى وهذا ليس منهجنا

الكيان {الصهيوني} قام باحتلال هضبة الجولان مجددا في بلد يمر بوضع صعب ومن دون جيش

أهالي الأنبار هم أدرى بحقبة داعش التي عانوا ما عانوا بسببها

قواتنا الأمنية في وضع مختلف اليوم وغير عما كانت عليه في 2014

الحشد بات قوة كبيرة تمثل كل العراق وتتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد

سنكون قاطعين كحد السيف بوجه من يريد أن يعبث بأمن محافظة الأنبار

القوة الأمنية لا تعني شيئا بدون الترابط مع المجتمع

