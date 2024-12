2024-12-13 17:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإزالة راية لداعش الإرهابي رفعها مجهولون فوق إحدى مدارس الحويجة بمحافظة كركوك. وقال المصدر، إن”مجهولين انزلوا العلم العراقي ورفعوا راية لداعش الإرهابي فوق مدرسة عوفية الابتدائية الواقعة بمنطقة الدناديش في قضاء الحويجة”. وأضاف، أنه”على الفور، خرجت قوة مشتركة مكونة من قسم استخبارات لواء 61 حشد شعبي …

The post مجهولون يرفعون راية داعش على مدرسة بالحويجة في كركوك first appeared on Observer Iraq.