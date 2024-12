صلاح الدين.. تنفيذ أمر قبض بحق ثلاثة موظفين في مديرية تنفيذ بلد

2024-12-13 17:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين / عراق اوبزيرفر أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين؛ بتهمة إقدامهم على اختلاس مبالغ من المال العام. الهيئة، وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة …

