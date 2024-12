التجارة لـ عراق اوبزيرفر: إستكمال صرف مستحقات الفلاحيين بعد استلام اخر دفعة مالية

2024-12-13 17:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة التجارة استكمال صرف جميع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2024 في خطوة حكومية لدعم الفلاحين الذين ساهموا في نجاح الموسم وتوفير خزين جيد من الحبوب. وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون لـ عراق اوبزيرفر آن “الوزارة استكملت توزيع كافة مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمادة الحنطة في جميع …

