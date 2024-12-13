رئيس إقليم كوردستان يهنئ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد

2024-12-13 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رئيس الحكومةالفرنسية الجديد فرانسوا بايرو بتسنمه المنصب.

وقالبارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "باسم إقليم كوردستان أهنئ السيدفرانسوا بايرو بمناسبة تكليفه من قبل الرئيس ماكرون لتشكيل الحكومة الفرنسيةالجديدة. وأتمنى له النجاح في مسؤولياته الجديدة".

وأضاف"أعتقد أن العلاقات التاريخية بين بلدينا سوف تستمر في النمو والتطور. وأجددالتزام إقليم كوردستان بتعزيز التعاون بيننا في كافة المجالات بما يخدمأهدافنا المشتركة".