نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

2024-12-13 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومناطق الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منطقة راوندوز بلغت 28.2 ملم، تلتها سيدكان 25.2 ملم، وسوران 22.7 ملم، وچومان 22.0 ملم، وخليفان 22.5 ملم، وميرگسور 22.0 ملم.

وبينت أن منطقة شقلاوة سجلت 8.0 ملم، وبيرمام 7.5 ملم، ودبنارته 5.1 ملم، وشيلادزي 4.5 ملم، وبارزان 4.2 ملم، وديرلوك 4.0 ملم، وكذلك شمامك 4.0 ملم، وبردرش 3.7 ملم.

وأضافت أن منطقة بجيل سجلت 2.8 ملم، وعقرة 2.6 ملم، وگردسين 1.3 ملم، وخبات 1.6 ملم، وبلغ المعدل في مناطق العمادية وباعدرا وجاماتكي 1.0 ملم لكل منها، وقسروك 0.8 ملم، ودهوك 0.7 ملم، وسيميل 0.6 ملم، وأربيل 0.1 ملم.