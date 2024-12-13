التعليم: 78 جامعة عراقية في تصنيف (UI Green Metric)

2024-12-13 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن 78 جامعة عراقية في تصنيف (UI Green Metric).وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "تصنيف (UI Green Metric) للجامعات العالمية أعلن نتائج نسخته للعام 2024 التي تنافسj فيها ألف وأربعمئة وسبع وسبعون جامعة من خمس وتسعين دولة حول العالم".وأضاف البيان، أن "تصنيف (UI Greenmetric) يعتمد على معايير رئيسة تهتم بقياس المؤشرات المتعلقة ببيئة العمل والبنية التحتية في الحرم الجامعي %15 والطاقة والتغير المناخي %21 وإدارة النفايات %18 والاستخدام الأمثل للمياه %10 والتعليم وبرامجها الأكاديمية والبحوث %18 ووسائل المواصلات والتنقل داخل الحرم الجامعي %18".وأكد، أن "الموقع الرسمي للتصنيف (​https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024​​​) أظهر حصول ثمان وسبعين جامعة عراقية على مراتب تنافسية إيجابية، حيث حققت جامعة بابل التسلسل (119) عالميا ثم جامعات الأنبار والمستقبل والفرات الأوسط التقنية وبغداد وكربلاء والبصرة والكفيل والتقنية الشمالية والجامعة الإسلامية وسومر ووارث الأنبياء والمستنصرية وسواها من الجامعات الحكومية والأهلية العراقية".