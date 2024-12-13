تنفيذ أمر قبض بحق ثلاثة موظفين في مديرية تنفيذ بلد

2024-12-13 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

صلاح الدين/ المدى أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بتنفيذها أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين؛ بتهمة إقدامهم على اختلاس مبالغ من المال العام. وقالت هيئة النزاهة في بيان، تلقته (المدى)، انه "عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير […]

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